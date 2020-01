Australian Open: Kyrgios knokt zich naar clash met Nadal

De Australiër was na viereneenhalf uur tennis de baas over de Rus Karen Chatsjanov en bereikte zo de vierde ronde van de Australian Open. Vier van de vijf sets eindigden met een tiebreak. In de laatste, de supertiebreak tot 10 punten, benutte hij bij 9-8 het wedstrijdpunt dat hij een kleine twee uur eerder had laten liggen.

Kyrgios treft in de volgende ronde de als eerste geplaatste Spanjaard Rafael Nadal, die te sterk was voor zijn landgenoot Pablo Carreño Busta. Nadal heeft in Melbourne nog geen set verloren. De 24-jarige Kyrgios was in drie van de zeven ontmoetingen te sterk voor de negen jaar oudere Nadal, met een overwinning in 2014 op Wimbledon wellicht als meest memorabele.

Afgelopen week kreeg Kyrgios een waarschuwing wegens tijdsoverschrijding in zijn partij tegen de Fransman Gilles Simon. Hij reageerde daarop met een imitatie van de vele handelingen waarmee Nadal zijn service inleidt. De Spanjaard bleek het niet bijster te waarderen. „Zolang Kyrgios zich alleen met tennis bezighoudt is hij een aanwinst. Maar sommige van zijn acties kan ik minder waarderen”, zei Nadal na zijn zege op Carreño Busta.

Kyrgios hield vol vooral respect te hebben voor zijn aanstaande opponent. „Wat er ook tussen ons gebeurt, hij is een van de beste tennissers aller tijden, een groot kampioen.”

Halep

Simona Halep plaatste zich binnen een uur en twintig minuten geplaatst voor de vierde ronde van de Australian Open. Ze was met 6-1 6-4 te sterk voor de Kazakse Yulia Putintseva.

De Roemeense is als vierde geplaatst voor de Australian Open. Haar beste resultaat in Melbourne is een finaleplaats in 2018. Halep speelt in de volgende ronde tegen de winnares van de partij tussen Elise Mertens en Catherine Bellis.

Pavlyuchenkova

Anastasia Pavlyuchenkova schakelde verrassend de nummer 2 van de plaatsingslijst Karolina Pliskova uit. De Russische versloeg Pliskova met 7-6 (4) 7-6 (3). De Tsjechische begon als een van de favorieten aan het toernooi. Ze schakelde in de vorige ronde Laura Siegemund uit. Pavlyuchenkova maakte meer onnodige fouten dan Pliskova, maar haar opslagpercentage lag een stuk hoger en ze sloeg ook zestien ’winners’ meer. Pavlyuchenkova neemt het in de vierde ronde op tegen Angelique Kerber. De Duitse versloeg de Italiaanse Camila Giorgi met 6-2 6-7 (4) 6-3.

Monfils

De Fransman Gaël Monfils won in drie sets van Ernests Gulbis. Monfils was met 7-6 (2) 6-4 6-3 te sterk voor de Let. Monfils is als tiende geplaatst, Gulbis wist zich via de kwalificatierondes het toernooi in te spelen. In de eerste set ging het nog gelijk op en wisten beide spelers een breekpunt te verzilveren. De Fransman was in de tiebreak een stuk scherper dan Gulbis en wist die snel te winnen.

In de tweede en derde set speelde Monfils een stuk minder slordig dan Gulbis. Zo wist hij de partij binnen twee uur en dertig minuten te winnen. Monfils treft in de vierde ronde de winnaar van de wedstrijd tussen Taylor Fritz en Dominic Thiem.