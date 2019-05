Bookies rekenen op opvallende transfer Robben

De 35-jarige vleugelaanvaller vertrekt na tien jaar bij Bayern München. Volgens de bookies heeft Leicester City de beste kans om de geboren Bedumer aan de selectie toe te voegen, gevolgd door PSV. The Foxes grepen in 2016 de landstitel, maar dit jaar kwam de Engelse club niet verder dan plek negen in de Premier League.

Robben zelf heeft nauwelijks nog wat losgelaten over zijn toekomst. Wel heeft de 96-voudig Oranje-international aangegeven dat hij een overstap naar de zandbak niet ziet zitten. Robben kwam sinds 2000 uit voor FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

Robben gaf eerder aan deze week een beslissing te maken over zijn toekomst. Komende zaterdag staat zijn laatste duel in het shirt van Bayern op de rol. In de finale van de DFB Pokal treffen de Zuid-Duitsers RB Leipzig.