ADO sluit dossier: geen spreekkoren richting Ihattaren

Dat concludeert de Haagse voetbalclub na onderzoek. „ADO Den Haag heeft een dergelijk spreekkoor tijdens de wedstrijd niet waargenomen en heeft hier tijdens en na de wedstrijd ook geen melding of bevestiging van gekregen van de veiligheidsorganisatie, de politie of de arbitrage. Na het bestuderen van de beelden en geluidsfragmenten kan worden bevestigd dat het desbetreffende spreekkoor richting de PSV-speler niet aan de orde is geweest”, aldus ADO in een verklaring.

Carnaval

Het leek er volgens sommigen zaterdagavond op dat fans van ADO „Mo, waar is je vader nou?” riepen of zongen, daarmee verwijzend naar de vorig jaar overleden vader van de PSV’er. Volgens supporters van ADO zongen ze „Homo’s vieren carnaval.”

Trainer Ernest Faber zei na afloop van het uitduel, dat PSV met 3-0 won, afgaande op de niet bevestigde berichten: „Ik heb het niet meegekregen, maar ik heb achteraf wel gehoord wat er allemaal geroepen is. Als dit een nieuwe trend wordt, zie ik het heel somber in.”

PSV-vrouwen

Bij de vrouwen van PSV heeft trainer Sander Luiten zijn contract met een seizoen verlengd. De 46-jarige coach is bezig aan zijn tweede seizoen.