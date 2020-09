Alles is voor Anna; Van der Breggen kan schitteren in regenboogtruien

Anna van der Breggen is de wielerkoningin van 2020, met onder meer twee wereldtitels en de eindzege in de Giro Rosa. Ⓒ BSR Agency

IMOLA - De ene kampioene, Marianne Vos, keek trots naar de andere, Anna van der Breggen. Op het moment dat de klanken van het Wilhelmus over het racecircuit van Imola galmden, zette Vos haar helm af. Ze kreeg kippenvel op haar armen en benen, zoals dat al zo vaak in haar loopbaan het geval was op de momenten dat het Nederlandse volkslied voor haarzelf werd afgespeeld. „Dit is een heel bijzondere sportvrouw”, zei Vos, turend naar het tweede goud dat op deze wereldkampioenschappen om de nek van Van der Breggen bungelde.