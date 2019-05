Groningen raakt nog een speler kwijt

Verdediger Jeffrey Chabot vervolgt zijn loopbaan in de Serie A. De 21-jarige Duitser tekent een meerjarig contract bij Sampdoria. Chabot maakte afgelopen seizoen de overstap van Sparta naar Groningen. Hij maakte één doelpunten in 29 duels. Chabot had nog een contract voor drie jaar.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus laat op de website van de noorderlingen weten: “Jeffrey heeft zich na zijn overstap van Sparta naar Groningen in een jaar tijd sterk ontwikkeld. Zo goed dat nu al een gerenommeerde Italiaanse club voor hem op de stoep staat. Aan de ene kant is het jammer dat Jeffrey maar een korte periode bij ons heeft gespeeld, maar aan de andere kant laat het ook zien dat hij in een omgeving heeft gezeten waar talent zich snel en goed kan door ontwikkelen. Met als resultaat deze mooie transfer.”