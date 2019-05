Balende Verstappen zesde tijdens tweede vrije training

De Nederlander moest Mercedes-coureur Lewis Hamilton bijna een seconde laten voorgaan. Ook Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, teamgenoot Pierre Gasly en Alexander Albon waren donderdag sneller dan Verstappen.

Verstappen stond ruim een halfuur in de pits door een probleem met het koelsysteem van zijn bolide. Uiteindelijk kwam hij slechts tot vijftien rondjes in de straten van Monaco. Geen enkele coureur legde minder afstand af.

Verstappen baalt

„De auto is niet goed. Hij glijdt weg en heeft onderstuur. Ik ben heel blij”, liet Verstappen cynisch weten via de boordradio tijdens het laatste deel van de vrije training. De 21-jarige Limburger probeerde nog een snel rondje te realiseren, maar besefte al snel dat een verbetering van zijn tijd er niet inzat.

Prima start

In de eerste vrije training van de dag was alleen Mercedes-coureur Lewis Hamilton (1:12,106) sneller dan Verstappen. Het verschil met de Limburger was zeer klein: slechts 0,059 seconde.

Bekijk ook: Veelbelovende start Verstappen in Monaco

De laatste jaren was Red Bull in het prinsdom het te kloppen team, maar tijdens de race in Spanje van twee weken geleden bleken beide Mercedessen ongenaakbaar in de langzame bochten. Door hun prestaties in Barcelona reisden Hamilton en Bottas echter als topfavorieten af naar Monaco. De tweede plaats is wat dat betreft een welkome opsteker voor Verstappen.

Op het smalle stratencircuit van Monte Carlo zijn traditioneel de eerste twee trainingen al op donderdag in plaats van vrijdag. Zaterdag staat de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag. In het WK-klassement leidt Hamilton met 112 punten, gevolgd door Bottas met 105. Verstappen neemt met 66 punten de derde plek in.