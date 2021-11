John van ’t Schip kan WK met Griekenland vergeten: ’Maar toekomst is rooskleurig’

Spanje kwam in de 26e minuut op voorsprong. Pablo Sarabia benutte een strafschop nadat verdediger Inigo Martinez was gevloerd (0-1). Daarna bleef de Griekse ploeg goed overeind. De gelijkmaker kon het thuisteam echter niet afdwingen.

AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis werd na de eerste helft gewisseld. Zijn vervanger was Anastasios Douvikas (FC Utrecht). Na ruim een uur kwam ook Dimitrios Limnios (FC Twente) nog het veld in. AZ-verdediger Pantelis Hatzidiakos zat niet bij de wedstrijdselectie van Van 't Schip.

Van ’t Schip kon zich na afloop neerleggen bij die nederlaag en het mislopen van de kwalificatie. „Spanje is een topteam, waarschijnlijk een van de beste ter wereld”, zo stelde hij. „Vooral voor rust hadden we het zwaar, we leden veel balverlies en liepen constant achter onze tegenstander aan.”

Desondanks kijkt Van ’t Schip vol goede moed uit naar de komende periode, al is hij nog niet zeker van een langer verblijf. „Beide partijen hebben de wens uitgesproken om samen door te gaan, maar hierover gaan we na de wedstrijd tegen Kosovo pas in gesprek.” Potentie ziet hij nog zeker. „Er zijn veel dingen die we kunnen en moeten verbeteren. Bovendien hebben we veel nieuwe spelers moeten inpassen. Het is nu belangrijk dat we deze groep bij elkaar houden, dan ziet de toekomst er rooskleurig uit.”

Zweden zet WK-ticket op spel

Eerder op de avond leed Zweden een dure nederlaag tegen het al uitgeschakelde Georgië. Het duel in Batoemi eindigde in 2-0. Beide treffers vielen in het laatste halfuur en kwamen op naam van Chvitsja Kvaratschelia. De 20-jarige spits van de Russische club Roebin Kazan strafte twee keer geklungel in de Zweedse defensie af.

Vedette Zlatan Ibrahimovic kon voor Zweden in Georgië geen hoofdrol vervullen. De 40-jarige spits van AC Milan moest zich vorige maand vanwege achillespeesklachten afmelden voor de gewonnen interlands tegen Kosovo (3-0) en Griekenland (2-0). AZ-aanvaller Jesper Karlsson mocht in de eindfase nog even invallen voor Alexander Isak (ex-Willem II).