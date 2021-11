Zweden zet WK-ticket op spel na verlies in Georgië

Voor Georgië was het de tweede zege in de achtste en laatste groepswedstrijd. De ploeg van aanvoerder Guram Kashia (ex-Vitesse) eindigde op 7 punten.

Koploper Zweden bleef op 15 punten staan. Nummer 2 Spanje speelt later op de avond in en tegen Griekenland. Met een overwinning neemt de ploeg van bondscoach Luis Enrique de koppositie over, met 16 punten. De beslissing over de groepswinst, goed voor een WK-ticket, valt sowieso pas komende zondag in het afsluitende duel tussen Spanje en Zweden in Sevilla.

Vedette Zlatan Ibrahimovic kon voor Zweden in Georgië geen hoofdrol vervullen. De 40-jarige spits van AC Milan moest zich vorige maand vanwege achillespeesklachten afmelden voor de gewonnen interlands tegen Kosovo (3-0) en Griekenland (2-0). AZ-aanvaller Jesper Karlsson mocht in de eindfase nog even invallen voor Alexander Isak (ex-Willem II).