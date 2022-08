Bazoer in selectie AZ voor alles-of-niets-duel met Dundee United

Bazoer werd aan het begin van de maand opgepikt door Max Huiberts, de ‘td’ van AZ die met Jordy Clasie en Bruno Martins Indi al eerder uitgerangeerde Oranje-klanten naar Alkmaar wist te lokken. Het duo is inmiddels weer vol in beeld bij bondscoach Louis van Gaal.

Bazoer (25) was bij zijn komst echter allesbehalve fit, ook al had hij in de voorbereiding nog meegetraind met Jong Utrecht. Ook was hij wegens een ziekte nog twee dagen afwezig op Sportpark Kalverhoek, het trainingscomplex van Alkmaar Zaanstreek.

Achterstand verkleinen

Het weerhoudt AZ-trainer Pascal Jansen er niet van om de ervaren middenvelder op te nemen voor het cruciale treffen met de Schotten. AZ moet Dundee United donderdagavond na de 1-0 nederlaag op Tannadice Park verslaan om kans te maken op een plaats in de play-offs van de Conference League. De Schotten zullen worden gesteund door tweeduizend meegereisde supporters.

Riechedly Bazoer Ⓒ ANP/HH

Jansen: ,,Riechedly heeft een achterstand, maar is fit genoeg om in ieder geval plaats te nemen in de selectie. Hij maakt een prima indruk en is dagelijks heel hard bezig om de achterstand die hij heeft ten opzichte van de rest van de groep te verkleinen. Daar hebben we goed over gesproken en een goed programma voor samengesteld. Hij is op weg.”

Over de kling

Mocht Jansen, die niet kan beschikken over Jesper Karlsson en Jens Odgaard, beslissen om Bazoer te ‘brengen’, bestaat de kans dat de oud-speler van Vitesse, Ajax en VfL Wolfsburg zichzelf over de kling jaagt.

De trainer van AZ wil echter niet van een risico spreken. ,,Op het moment dat je iemand opneemt in de selectie, dan is hij in ieder geval in staat om te spelen. Dan is het aan mij en de staf om te bepalen welk moment daar eventueel geschikt voor is.”