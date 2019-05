Verstappen: ‘Derde in kwalificatie zou goed zijn’

,,Ik denk niet dat we Mercedes onder druk kunnen zetten. Een derde plaats in de kwalificatie zou goed zijn”, aldus de Limburger.

Verstappen zette in de eerste vrije training de tweede tijd neer. In de tweede omloop stond hij lang binnen en kwam hij tot slechts zeventien rondjes. ,,Er kwam wat rommel van de baan in de luchtinlaat en dat zorgde voor een radiatorlek. Dat kostte natuurlijk tijd. Over het algemeen is de snelheid wel goed. We zullen het grote gat tussen Mercedes en de rest moeten zien op te vullen.”

Verstappen hoeft vrijdag, zoals gebruikelijk in Monaco, niet in zijn RB15 te stappen. Zaterdag staan zoals altijd de laatste vrije training en kwalificatiesessie op het programma, zondag volgt de race.