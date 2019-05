Benedetti pakt ritzege, Mollema naar zesde plek

De Italiaanse renner van Bora-hansgrohe was in de sprint van de eerste klimrit sneller dan zijn vijf overgebleven medevluchters. De top van de Montoso, op 1248 meter hoogte, lag op 33 kilometer voor de streep.

De Roze Trui veranderde in de 158 kilometerlange etappe van Cuneo naar Pinerolo van eigenaar. De Sloveen Jan Polanc (UAE Emirates) nam de leidende positie in het klassement over van ploeggenoot Valerio Conti.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez en de Spanjaard Mikel Landa wonnen een kleine halve minuut op de groep met concurrenten voor het klassement, onder wie de Sloveen Primoz Roglic en Bauke Mollema. In het klassement is Roglic tweede op ruim 4 minuten, Mollema klom naar de zesde plaats op iets meer dan 6 minuten.

Vanuit Cuneo, waar de sprinters Caleb Ewan en Elia Viviani niet meer aan de start verschenen, ontstond er snel een kopgroep van 25 van wie Polanc de hoogst geklasseerde renner was. Toen het verschil opliep naar meer dan 14 minuten was al duidelijk dat de Sloveen de nieuwe leider zou worden. Op weg naar de Montoso maakten de Amerikaan Sean Bennett en de Oostenrijker Marco Haller zich los uit de kopgroep. In het peloton voerden de ploegen Jumbo-Visma (Roglic) en Bahrain (Nibali) het tempo op. Eenmaal aan de klim begonnen werden met name Astana en Movistar meteen actief. Lopez en Landa namen afstand.

De Italiaan Gianluca Brambilla kwam als eerste boven en wist meteen dat hij de bergtrui ging overnemen van zijn landgenoot Giulio Ciccone. Op het steile klimmetje in Pinerolo leken Brambilla, diens landgenoot Eros Capecchi en Dunbar het verschil te hebben gemaakt, maar kort voor de streep werden zij achterhaald door Benedetti en Caruso. Polanc kwam 25 seconden na de winnaar binnen.