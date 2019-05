Raemon Sluiter: ’Ik ben een freak’

Ⓒ Rob Prange/REX/Shutterstock

ROME - „Nee, dit had ik ook nooit durven dromen of denken”, bekent Raemon Sluiter op de vraag of hij dacht dat Kiki Bertens de absolute wereldtop zou halen. De Rotterdammer kijkt er trots bij, wetende wat zijn pupil er allemaal voor heeft gedaan en gelaten om de nummer vier van de wereld te worden. „Toen ik Kiki voor het eerst zag trainen, wist ik niet veel van damestennis. Al dacht ik wel van: wauw, dit is heel erg goed”, aldus Sluiter in aanloop naar de favoriete major van Bertens, Roland Garros.