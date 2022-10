Een fascinerend tafereel: Carlsen duikt na valsspeel-rel op bij Oostenrijks toernooi

Premium Het beste van De Telegraaf

Magnus Carlsen (l) in Mayrhofen in actie. Ⓒ Foto’s Hannes Neumayer & Fiona Steil-Antoni

MAYRHOFEN - Magnus Carlsen domineert al wekenlang het wereldnieuws, maar opvallend genoeg kon de 31-jarige schaakkoning maandagmiddag vrijwel ongestoord deelnemen aan zijn eerste klassieke partij sinds het beruchte valsspeel-schandaal. Dat gebeurde tijdens de European Club Cup in het Oostenrijkse skigebied Mayrhofen, waar De Telegraaf als enige buitenlandse medium ter plaatse was. Het resulteerde in een fascinerend tafereel.