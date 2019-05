Roland Garros: Bertens loot Parmentier

Bertens verloor vorig jaar in de derde ronde van Roland Garros van de Duitse Angelique Kerber. Haar beste prestatie op het grandslamtoernooi van Parijs was in 2016, toen ze de halve finale verloor van de Amerikaanse Serena Willliams.

Na haar toernooizege in Madrid deze maand en het bereiken van de halve finale in Rome, is Bertens geklommen naar de vierde plaats op de wereldranglijst en wordt ze gezien als een van de favorieten voor de titel in Parijs.

Wint Bertens haar eerste partij dan treft ze in de tweede ronde de de winnares van de partij tussen de Slowaakse Viktoria Kuzmova en de Franse Alizé Cornet.

In de derde ronde zou dan een duel kunnen plaatsvinden met de Britse Johanna Konta. Die versloeg haar afgelopen week in de halve finale in Rome in drie sets.

Haase treft Kohlschreiber

Robin Haase treft in de eerste ronde van Roland Garros de Duitser Philipp Kohlschreiber. De 32-jarige Hagenaar speelde drie keer eerder tegen de Duitser. Hij wist één keer te winnen. Dat was in 2012 op het gravel van Kitzbühel. Haase kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde.