Vitesse geeft Musaba driejarig contract

Hij mocht in de 82e minuut invallen en maakte zes minuten later de zesde treffer van zijn ploeg in het gewonnen thuisduel met De Graafschap (6-1).

De achttienjarige Musaba speelt al zes jaar voor Vitesse. „Richie heeft zijn nieuwe contract zelf afgedwongen”, vertelt technisch directeur Mo Allach. „Hij is een moderne middenvelder. Hopelijk kan hij zich verder ontwikkelen.”