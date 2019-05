Van Gerwen casht met titel ruim 300.000 euro

De spanning was donderdagavond lange tijd voelbaar in de O2 Arena in Londen. Zo kreeg de vijftiende editie een gedroomde finale tussen Van Gerwen en Cross, de nummers 1 en 2 van de wereld. Beide topdarters hadden in de reguliere competitie meerdere malen stuivertje gewisseld in de strijd om de eerste plek. Tijdens de laatste speelronde ging Van Gerwen zijn Britse rivaal vorige week op het nippertje voorbij en streek zo al een bonus van 25.000 Britse ponden op. Bij al zijn deelnames sinds 2013 beëindigde de Nederlander het reguliere gedeelte als nummer één. En ook bij de play-offs reikte hij vervolgens altijd tot de finale. Zo ook nu.

Van Persie juicht

In de volgepakte O2 Arena trok in de zaal ook Robin van Persie de aandacht. De onlangs gestopte voetballer was speciaal met enkele vrienden naar Londen afgereisd om landgenoot Van Gerwen aan te moedigen. De topscorer aller tijden van Oranje is een groot fan van de drievoudig wereldkampioen. Zo speelden ze in het verleden bij Manchester United samen al eens een potje darts en is Van Persie vaker in het publiek te vinden. Zo zag hij Mighty Mike vorig jaar ook al de eindzege pakken. Voor deze gelegenheid hadden Van Persie & co zich speciaal verkleed als de ’Peaky Blinders’ uit de populaire misdaadserie van Netflix.

Robin van Persie geniet met volle teugen in de O2 Arena. Ⓒ PDC

Van Gerwen liet Van Persie in elk geval met volle teugen genieten. De 30-jarige Vlijmenaar rekende in de halve finale eerst af met Daryl Gurney, van wie hij in de reguliere competitie nog tweemaal had verloren. Dat gebeurt me niet nog een keer, liet Van Gerwen voorafgaand aan de play-offs al weten. Lange tijd ging de strijd gelijkop, maar uiteindelijk forceerde hij in het tweede deel van de partij de beslissing en won met 10-7 in legs. „Ik gooide enkele droevige legs. Ik heb wel gewonnen, maar het kan veel beter”, liet een kritische Van Gerwen optekenen. Het gemiddelde van 96,48 stelde hem immers niet tevreden. Alleen met de finaleplek was hij op dat moment blij.

In de eindstrijd pakte Van Gerwen het anders aan. Een 180’er leidde direct in de eerste leg een vroege break van de regerend wereldkampioen in, iets wat hem tegen Gurney pas in de twaalfde leg lukte. De gemiddelden bleven bij beide spelers, mede vanwege diverse missers op dubbels, aanvankelijk onder de 100 punten per drie pijlen. Van Gerwen schroefde als eerste het tempo op en die versnelling leverde een mooie 5-1 voorsprong op. De alleskunner op gebied van darts had op dat moment de volledige controle, maar liet Cross toch bijna langszij komen. De Brit miste enkele kansen om op 5-5 te komen en daarna was zijn opponent wel dodelijk met dubbel 20. De opluchting bij Van Gerwen was groot en met een uitgestoken tong van blijdschap ging hij de pauze.

In het slotstuk van de partij liep Van Gerwen onmiddellijk weer uit naar een 8-4 voorsprong. Daarna was het verzet van de Britse wereldkampioen van 2018 definitief gebroken. Uiteindelijk won Van Gerwen, die een puik gemiddelde van 103,36 noteerde, met 11-5 in legs. „Een fantastische prestatie, nu voor de vijfde keer deze titel. Het was een moeilijke Premier League. Je moet elke week goed zijn. Dat is zwaar. Maar als het lukt om deze trofee te winnen, dan is dit het allemaal waard”, luidde zijn eerste reactie.

Hoofdprijzen

Het grootse avontuur in de Premier League begon voor van Van Gerwen allemaal in 2013. Destijds hield hij in de reguliere competitie Raymond van Barneveld, Phil Taylor en James Wade achter zich. In de beslissende play-offs rekende hij achtereenvolgens af met Wade en Taylor. In de finale gooide Mighty Mike een gemiddelde van 103,29 en klopte legende Taylor in een spannende partij nipt met 10-8 in legs.

Een jaar later kwam het in de Premier League tot een Nederlandse eindstrijd. Van Gerwen verloor van Barney, die daarmee zijn laatste grote individuele hoofdprijs pakte. Twaalf maanden later ging Van Gerwen opnieuw onderuit in het titelgevecht. Dit keer was Gary Anderson te sterk. Daarna liet de inmiddels 30-jarige Vlijmenaar zich niet meer in de luren leggen. Achtereenvolgens moesten Taylor, Peter Wright en Michael Smith aan zijn dadendrang geloven. Dat deed hij overigens met indrukwekkende gemiddelde scores van 106, 104 en 112.

Michael van Gerwen schudt Darul Gurney uiteindelijk van zich af. Ⓒ PDC

En daar kwam donderdag 23 mei dus titel nummer 5 bij, inclusief eerdere bonus goed voor ruim 300.000 euro. Van Gerwen is in de Premier League nu nog één eindzege verwijderd van het recordaantal van zes van legende Phil Taylor. Hij zal zaterdag in elk geval met een goed gevoel acte de présence geven bij de Dutch Darts Masters in Zwolle.

Finales Van Gerwen in Premier League

2013: Winst tegen Phil Taylor, 10-8

2014: Verlies tegen Raymond van Barneveld, 6-10

2015: Verlies tegen Gary Anderson, 7-11

2016: Winst tegen Phil Taylor, 11-3

2017: Winst tegen Peter Wright, 11-10

2018: Winst tegen Michael Smith, 11-4

2019: Winst tegen Rob Cross, 11-5

Michael van Gerwen hoopt later vanavond de trofee, die toebehoort aan de winnaar van de Premier League, weer in zijn handen te hebben. Ⓒ PDC

