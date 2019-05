Van Gerwen ligt op koers voor grote geldprijs

De spanning was donderdagavond lange tijd voelbaar in de O2 Arena in Londen. Met scores van 180 en 170 en uiteindelijk dubbel 16 pakte Van Gerwen de eerste leg in veertien darts. Een prima begin voor de 30-jarige Nederlander, die ook in de tweede leg een maximale score van 180 gooide. Toch trok Gurney de stand gelijk; 1-1. Van Gerwen en Gurney lieten in de beginfase allebei slordigheden zien, waarbij Mighty Mike overigens in de eerste vier legs wel scorend beter voor de dag kwam; 104 om 91.

Van Persie juicht

Toch klampte Gurney zich vast. De 33-jarige Noord-Ier had zich qua gemiddelde inmiddels ook herpakt en het ’gemiddelde gat’ met de nummer één van de wereld verkleind tot twee punten (100 om 98). Sterker nog, Gurney kreeg in de negende leg bij 4-4 drie kansen om Van Gerwen te breken, maar de tweevoudig majorwinnaar liet ze allemaal onbenut. Daarna zag Gurney dat zijn opponent ook een mogelijkheid miste om een tikje uit te delen. Zo werd de pauze aangekondigd met een 5-5 tussenstand.

Luttele minuten later keerde Gurney uitermate geconcentreerd terug op het podium voor het slotstuk van de partij. En dit keer verzilverde hij met dubbel 16 wel het eerste buitenkansje en zette Van Gerwen zo voor de eerste keer op een achterstand. Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen liet zich echter niet gek maken, brak Gurney onmiddellijk terug en denderde razendsnel door naar een 8-6 voorsprong. Daar forceerde hij de beslissing en won zo uiteindelijk met 10-7 in legs, zo zag ook de onlangs gestopte voetballer Robin van Persie die vanuit de zaal zijn landgenoot aanmoedigde.

Robin van Persie geniet met volle teugen in de O2 Arena. Ⓒ PDC

Vier eindzeges

Het grootse avontuur in de Premier League begon voor van Van Gerwen allemaal in 2013. Destijds hield hij in de reguliere competitie Raymond van Barneveld, Phil Taylor en James Wade achter zich. In de beslissende play-offs rekende hij achtereenvolgens af met Wade en Taylor. In de finale gooide Mighty Mike een gemiddelde van 103,29 en klopte legende Taylor in een spannende partij nipt met 10-8 in legs.

Een jaar later kwam het in de Premier League tot een Nederlandse eindstrijd. Van Gerwen verloor van Barney, die daarmee zijn laatste grote individuele hoofdprijs pakte. Twaalf maanden later ging Van Gerwen opnieuw onderuit in het titelgevecht. Dit keer was Gary Anderson te sterk. Daarna liet de inmiddels 30-jarige Vlijmenaar zich niet meer in de luren leggen. Achtereenvolgens moesten Taylor, Peter Wright en Michael Smith aan zijn dadendrang geloven. Dat deed hij overigens met indrukwekkende gemiddelde scores van 106, 104 en 112.

Michael van Gerwen schudt Darul Gurney uiteindelijk van zich af. Ⓒ PDC

Rond de klok van 22:15 uur maakt Van Gerwen zich op voor een vijfde titel. In de eindstrijd wacht de winnaar van de andere halve finale tussen Rob Cross en James Wade. Voor de winnaar ligt een cheque van liefst 250.000 Britse ponden klaar.

Cijfers Van Gerwen tegen Gurney

Gemiddelde: 96,48

Finishpercentage: 40%

Aantal 180-ers: 3

Hoogste finish: 89

Finales Van Gerwen in Premier League

2013: Winst tegen Phil Taylor, 10-8

2014: Verlies tegen Raymond van Barneveld, 6-10

2015: Verlies tegen Gary Anderson, 7-11

2016: Winst tegen Phil Taylor, 11-3

2017: Winst tegen Peter Wright, 11-10

2018: Winst tegen Michael Smith, 11-4

2019: ?

Michael van Gerwen hoopt later vanavond de trofee, die toebehoort aan de winnaar van de Premier League, weer in zijn handen te hebben. Ⓒ PDC

