Ødegaard wou de Eredivisie vorig jaar verlaten, nu is dat anders

De 20-jarige aanvallende middenvelder gaat begin juni nog op pad met het Noorse nationale elftal en hoopt daarna snel duidelijkheid te krijgen over zijn toekomst. Hij wil, in tegenstelling tot eerder bij SC Heerenveen (komst in de winterstop) en Vitesse (aan het einde van de transferperiode), graag een hele voorbereiding meedraaien bij de mogelijk nieuwe club waar hij komend seizoen voor uitkomt.

Wat is het beste voor je?

,,Ik moet doorgaan met minuten maken op hoog niveau. Dit jaar is tot nu toe goed voor mij. Ik wil de volgende stap zetten in mijn carrière, in termen dat ik nog beter wil gaan spelen. Dus ik zeg niet dat ik naar een betere competitie wil of hier moet blijven.’’

Dat is anders dan vorig jaar, toen wilde je wel naar een betere competitie.

,,Het is voetbal, dus je weet niet wat er gaat gebeuren.’’

Omdat Ajax nu wellicht een serieuze optie wordt?

,,Haha, ik weet niet of ze echt geïnteresseerd zijn, daar ligt mijn focus niet op. Mijn zaakwaarnemer brengt me na het seizoen op de hoogte. We moeten met Real Madrid bekijken wat zij willen en gezamenlijk een beslissing maken.’’

Het eerste van Real Madrid blijft je droom, maar kan een definitieve transfer een optie worden?

,,Wat Real Madrid vaker met spelers heeft gedaan, is bijvoorbeeld verkopen, met daarbij een terugkoopoptie. Dat zou een optie kunnen zijn of uitgeleend worden. Maar het hangt af van hoe zij erover denken en de interesse van andere clubs.’’