Van Gerwen: ’Fenomenale titel om te winnen’

Michael van Gerwen ging onderuit tegen Rob Cross. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Michael van Gerwen was vanzelfsprekend erg blij dat hij opnieuw de Premier League Darts op zijn naam wist te schrijven. Het was de vijfde keer in totaal dat hij in de prestigieuze competitie de macht greep. „Het is een fenomenale titel om te winnen”, aldus Mighty Mike in een eerste reactie na zijn zege (11-5 in legs) in de finale op Rob Cross.