Deal Nyck de Vries met Mercedes

Eerder was de 24-jarige De Vries negen jaar verbonden aan McLaren. Die samenwerking eindigde eind vorig jaar.

De coureur uit Sneek is bezig aan zijn derde jaar in de Formule 2. Momenteel bezet hij de derde plaats in de strijd om de wereldtitel. In Monaco heeft De Vries vandaag een grote kans op zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij zich gisteren na een uitstekende kwalificatie verzekerde van pole position. De Vries, die volgende maand met Racing Team Nederland meedoet aan de 24 uur van Le Mans, wil zelf geen commentaar geven over de samenwerking met Mercedes. Hij bevestigde onlangs desgevraagd wel dat hij voor McLaren geen simulatorwerk meer doet.