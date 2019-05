Column: Excelsior kopje onder geduwd

Valentijn Driessen Ⓒ telegraaf

De glans van coachgoeroe Robin van Galen is er inmiddels wel af. In 2008 won hij met de waterpolovrouwen goud op de Olympische Spelen. In het tot dan toe nauwelijks ontwikkelde vrouwenwaterpolo een aardige prestatie. Met zijn vlotte babbel profiteerde Van Galen in het sprekerscircuit maximaal van het goud. Hij verkocht zich als ’motivational speaker’ en werd een graag geziene gastspreker.