Van der Gaag in gesprek met Ajax

De 72-voudig international Reiziger werd onlangs toegevoegd aan de technische staf van Erik ten Hag. Voor de vacature die daardoor is ontstaan bij de beloften, ziet de top van de club in Van der Gaag de ideale opvolger. Hij moet samen met Winston Bogarde, die aanblijft als assistent, aan de slag met de grootste talenten van De Toekomst om deze in de Keuken Kampioen Divisie hun laatste stap richting het eerste elftal te laten maken.

Met Van der Gaag zet het daarvoor een trainer voor de groep die zich bewezen heeft in de Eredivisie. Hij maakte twee jaar lang indruk met Excelsior, waarmee hij boven verwachting presteerde. Zijn spelers maakten onder hem zo’n goede ontwikkeling door, dat meer dan de helft van zijn basiselftal vorig jaar zomer een stap hogerop maakte.

Het zorgde voor veel interesse in de coach (vanuit de subtop van de Eredivisie en Australië), die uiteindelijk voor het - zo bleek later - kwaliteitsarme NAC Breda koos. Hij stapte eind maart op bij de club en ook opvolger Ruud Brood kon het tij niet keren bij de inmiddels gedegradeerde Bredanaars.

Van der Gaag krijgt bij Jong Ajax de kans te werken met toptalent, waardoor het voor hem ongetwijfeld als een mooie kans zal gelden.