Advocaat grapt over zijn afscheid

„Daar houd ik me helemaal niet mee bezig. We spelen gewoon de wedstrijd en dat is het”, aldus Advocaat, die met een knipoog de reden voor zijn laconieke houding verklaarde. „Ik heb al zo vaak voor mezelf afscheid genomen en dan kom ik toch weer terug. Laat dat voorlopig maar even gaan.”

Advocaat is gefocust op het sportieve belang van de twee ontmoetingen met Vitesse, dat in zijn ogen door het hogere budget en de aanwezigheid van begaafde spelers als Martin Ødegaard, Thulani Serero en Bryan Linssen favoriet is. „Ik vind het hartstikke mooi dat we een competitie die we zo slecht zijn begonnen toch afsluiten met de finale van de play-offs. Het zou echt geweldig zijn voor de club én mezelf, als ik bij FC Utrecht kan weggaan met een Europees ticket.”

FC Utrecht kwam uit bij Advocaat als redder in nood na de valse seizoenstart onder trainer Jean-Paul de Jong. De 71-jarige ervaren rot heeft er geen spijt van dat hij de uitdaging is aangegaan. „Die acht maanden zijn voorbij gevlogen alsof het acht dagen waren. Ik moet wel zeggen dat ik heel prettig heb kunnen werken bij FC Utrecht. Zeljko Petrovic en ik hebben er geen spijt van gehad dat we dit gedaan hebben.”