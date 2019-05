’Ødegaard is godsgeschenk’

Martin Odegaard viert de zege op FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - In de finale van de play-offs om Europa League-voetbal, zijn laatste twee wedstrijden als trainer van FC Utrecht, zal Dick Advocaat een manier moeten zien te vinden om Vitesse-middenvelder Martin Ødegaard aan banden te leggen. De 20-jarige Noor is in topvorm en etaleerde afgelopen dinsdag tegen FC Groningen zijn grote klasse. Gepokt en gemazeld in het internationale topvoetbal is Advocaat onder de indruk van de kwaliteiten van de Real Madrid-huurling. „Ødegaard is een godsgeschenk. Dit soort jongens wordt zo geboren.”