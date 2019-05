’Ik wil de groep bij elkaar houden’

AZ-directeur Max Huiberts

WIJDEWORMER - Hij geeft ruiterlijk toe dat AZ niet het maximale uit het seizoen heeft gehaald. Desalniettemin geeft Max Huiberts, de technisch directeur die geen trek heeft in een baan bij Feyenoord, de voorbije jaargang een ruime voldoende. Ook is daar zelfreflectie: „Ik reken het mezelf aan dat ik de selectie in de zomer nog niet op orde had.”