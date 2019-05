Primoz Roglic (l) en Vicenzo Nibali Ⓒ AFP

PINEROLO - De kroniek van de twaalfde koersdag in de Giro d’Italia stond gisteren de hele dag in het teken van Slovenen. Van Milan Erzen, de veelbesproken figuur van de eerste uren, tot de nieuwe roze truidrager Jan Polanc in de late middag. De bekendste Sloveen, Primoz Roglic, fietste overal rustig tussendoor.