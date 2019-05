Sport Kort: PSG stopt met reserve-elftal

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

16.27 uur: Paris Saint-Germain heeft besloten te stoppen met het reserve-elftal, oftewel Groupe Élite. Het team stond onder leiding van Leeroy Echteld. Volgens PSG draagt de ploeg te weinig bij aan de ontwikkeling van talenten. De focus komt nu te liggen op het elftal voor spelers onder 19 jaar. Wegens een spelerstekort werd onder anderen de 23-jarige Nederlander Levi Opdam van AZ naar Parijs gehaald. Ook Mitchel Bakker, die nu nog voor Ajax speelt, stapt in de zomer over naar de landskampioen van Frankrijk. De 50-jarige Echteld was sinds vorig jaar werkzaam bij de topclub. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend.

13.04 uur: Ajacieden Noa Lang en Kjell Scherpen zijn voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi selecteerde voor de oefenwedstrijd tegen Mexico op 31 mei met Owen Wijndal (AZ), Ludovit Reis (FC Barcelona), Mike van de Meulenhof (PSV) en Mitchell van Bergen (sc Heerenveen) nog vier debutanten. Het duel met de Mexicanen, die zullen spelen met hun olympische elftal, is bedoeld als aanloop naar de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2021 in Hongarije en Slovenië. Jong Oranje wist zich niet te kwalificeren voor het EK van deze zomer in Italië en San Marino.

11.28 uur: Japan laat volgende maand voor de Copa América zijn beste voetballers thuis. Bondscoach Hajime Moriyasu kiest met het oog op de Olympische Spelen van volgend jaar voor een jonge ploeg. In Tokio wil Japan goud winnen. Bij de Spelen mogen maar drie spelers meedoen die ouder dan 23 jaar zijn. Moriyasu heeft zijn selectie daar nu al op aangepast. Bij de Copa, die wordt gehouden in Brazilië, zijn aanvaller Shinji Okazaki, doelman Eiji Kawashima en middenvelder Gaku Shibasaki de enige voetballers die de 23 jaar zijn gepasseerd. Japan en Qatar, organisator van het komende wereldkampioenschap, doen op uitnodiging mee aan de Copa América.

10.41 uur: De Nederlandse volleyballers beginnen zaterdag zonder Daan van Haarlem aan de Golden European League. In Apeldoorn is Kroatië de tegenstander. Van Haarlem wordt vervangen door Gijs van Solkema.Van Haarlem volgt op Papendal een kracht- en cardioprogramma om zo fit mogelijk aan het interlandseizoen te beginnen, meldt volleybalbond Nevobo. Ook Robbert Andringa is er nog niet bij. De passer/loper van Oranje herstelt van een breuk in zijn middenvoetsbeentje. Het duel met Kroatië wordt de eerste officiële interland van bondscoach Roberto Piazza, die sinds 1 mei in dienst is. Piazza wacht met zijn ploeg een aantal drukke maanden met het OKT (augustus) en het EK (september).

08.42 uur: Kevin Durant moet het begin van de finale van de NBA missen. De basketballer van de Golden State Warriors is niet op tijd hersteld van een blessure aan zijn kuit. Durant ontbrak vanwege de blessure ook al in de laatste duels in de halve eindstrijd. De finalereeks van maximaal zeven wedstrijden begint 31 mei. De Warriors heeft goede hoop dat Durant in de beslissende fase wel weer inzetbaar is. Golden State Warriors treft in de finale Toronto Raptors of Milwaukee Bucks

08.13 uur: Toronto Raptors heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de finale van de play-offs in de NBA. Het team van sterspeler Kawhi Leonard versloeg Milwaukee Bucks met 105-99. Voor de Raptors was het de derde zege op rij. Na vijf wedstrijden in de best-of-sevenserie leidt het nu met 3-2. Zaterdag is in Toronto de zesde ontmoeting. Bij winst plaatsen de Raptors, opgericht zich voor het eerst in de geschiedenis voor de finale van de NBA. Golden State Warriors is al zeker van een plaats in de eindstrijd.