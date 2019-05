Lippi opnieuw bondscoach China

De 71-jarige Italiaan is aangesteld voor de komende paar jaar, tot het einde van het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap van 2022.

Lippi was tot eind januari al bondscoach van China. Na verlies in de kwartfinales van de Azië Cup tegen Iran (0-3) stapte hij op. Lippi bleef als adviseur van Fabio Cannavaro, de nieuwe eindverantwoordelijke op interim-basis, wel aan de Chinese bond verbonden. Cannavaro wilde niet langer door waardoor Lippi is gevraagd terug te keren.

Lippi won in 2006 als bondscoach van Italië de wereldtitel. In de finale versloeg hij met de Azzurri na strafschoppen van Frankrijk.