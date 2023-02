Premium Het beste van De Telegraaf

Kampioen als fan blij met World Grand Prix, als vechter geen voorstander Rico Verhoeven over toernooi Glory: ’De beste wint niet altijd’

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Rico Verhoever doet in december waarschijnlijk niet mee aan het zwaargewichttoernooi. „Mijn focus ligt nu op mijn herstel en mijn titelverdediging.” Ⓒ RENE BOUWMAN

AMSTERDAM - Op de dag dat Glory vorige week de terugkeer van het zwaargewichttoernooi bekendmaakte, zette Rico Verhoeven zijn eerste zelfstandige stapjes na de knieoperatie die hij half januari onderging. De 33-jarige kickbokser, die maandag alweer een staande bokstraining volbracht, mikt komend najaar op een rentree, al laat hij de eerste editie van de World Grand Prix nieuwe stijl waarschijnlijk schieten. „Een toernooi is cool om te zien, maar het is lang niet altijd zo dat de beste wint”, aldus de Brabander, die wel blij is met de zet van zijn werkgever.