Brown verklaart Indy-drama Alonso

Fernando Alonso kon zich vorige week zaterdag in Indianapolis niet bij de beste coureurs scharen. Een dag later waagde de Spanjaard nog een poging, maar ook die verliep desastreus. Een startbewijs heeft Alonso dus niet, waardoor hij zijn geliefde Triple Crown - het winnen van de Grote Prijs van Monaco, 24 Uur van Le Mans en de Indy 500 - voorlopig niet achter zijn naam kan schrijven. De Indy 500 ontbreekt nog in de prijzenkast van de coureur.

Het was de eerste deelname van McClaren aan de Indy 500. Een primeur om snel te vergeten, aangezien McClaren de een na de andere fout maakte. „We waren in Texas niet goed voorbereid”, zegt Brown tegen Motorsport.com terwijl hij zich met McClaren voorbereid op de Grand Prix van Monaco. „Er werden te veel fouten gemaakt en dan krijg je een sneeuwbaleffect.”

Een van de fouten waar Brown op doelt is de crash van Alonso tijdens de training en het niet snel gereed krijgen van een nieuwe bolide. Onder andere verkeerde bandensensoren en een foute afstelling zorgden voor aanzienlijk veel tijdverlies, waardoor de auto van Alonso niet competitief genoeg was om zich te kwalificeren. „Je kan elke fout individueel beoordelen, maar het begint al bij de eerste fout”, aldus Brown, die het toch van de positieve kant probeert te bekijken. „Ik begrijp waar het misging en ik weet nu goed wat ik anders zou doen. Het is duidelijk waar de fouten zijn gemaakt.”

Bob Fernley, de man die verantwoordelijk was om een startbewijs voor de Indy 500 te bemachtigen, werd direct buiten de deur gezet. „Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk”, vertelt de McClaren CEO. „We hadden de juiste middelen, maar de uitvoering was er niet. Dit had ik niet zien aankomen. Ik dacht dat alles op zijn plaats was, maar ik zat verkeerd.” Brown wil zich na de Grand Prix van Monaco nog meer verdiepen in de foutenreeks in Texas.