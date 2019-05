Van Dijk mogelijk toch tegenover Kane

„Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatie”, zegt de trainer van Tottenham Hotspur over de spits. „We hopen dat hij ons van dienst kan zijn. Misschien vanaf de aftrap of anders als invaller.”

Kane liep in de kwartfinale tegen Manchester City een enkelblessure op. Zonder de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg schakelde Tottenham in de halve eindstrijd Ajax uit.

Pochettino kijkt uit naar de finale. „Iedereen verwacht een tactisch steekspel. Maar ik denk dat emoties en passie een doorslaggevende rol kunnen spelen. Niemand verwachtte ons in de finale. We kunnen historie schrijven.”

Mocht Kane bijtijds fit zijn voor de finale van de Champions League, dan staat hij in Madrid mogelijk oog in oog met Virgil van Dijk, wiens taak het zal worden om de Engelse goalgetter uit te schakelen.