Luton Town ontslaat technische staf vanwege coronacrisis

De degradatiekandidaat uit de Championship (tweede profniveau) wil met deze drastische maatregel alvast een begin maken met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. Hoofdtrainer Graeme Jones en drie collega’s hebben daardoor nu al geen baan meer.

Luton staat 6 punten onder de degradatiestreep. De club moet in dit stilgelegde seizoen nog negen wedstrijden spelen. Voorlopig is de directie niet van plan om op korte termijn een nieuwe trainersstaf aan te stellen.

„We bedanken Graeme voor zijn inzet in de afgelopen twaalf maanden. We wensen hem en zijn familie het beste in deze moeilijke tijden”, aldus de clubleiding.