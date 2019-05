Poldervaart vindt weg terug in Eredivisie

Poldervaart volgt Hennie Spijkerman op. Spijkerman maakte in januari bekend na dit seizoen te vertrekken.

De 48-jarige Poldervaart was bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Excelsior. Hij werkte daarvoor zo’n 25 jaar als fysiotherapeut bij de Rotterdamse club. Poldervaart stapte begin april wegens teleurstellende resultaten op. Onder leiding van interim-trainer Ricardo Moniz degradeerde Excelsior via de play-offs.

Naast Poldervaart voegt FC Groningen ook Alfons Arts toe aan de technische staf van het eerste elftal. Hij was de afgelopen seizoenen trainer van FC Groningen onder 23. Voor Peter Hoekstra, die net als Spijkerman assistent was, is geen plaats meer.