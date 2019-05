Armstrong over dopinghistorie: ’Ik zou niks veranderen’

Dat laat de Amerikaan weten in een interview met NBC Sports. Armstrong won de Tour de France zeven keer (tussen 1999 en 2005), maar die werden hem wegens gebruik van verboden middelen allemaal ontnomen door de internationale wielerbond UCI. Daarnaast werd hij in 2012 ook nog eens verbannen uit de wielerwereld.

„Ik heb niet van alle lessen geleerd, als ik mij er niet zo naar gedraag”, vertelt de 47-jarige Amerikaan. „We hebben gedaan wat we moesten doen om te winnen. Legaal was het niet, maar ik zou niks veranderen. Of ik er nu veel geld aan verloor, of dat ik van ’hero naar zero’ ben gegaan. Ik zou niks veranderen.”

Armstrong ontkende jarenlang dat hij doping gebruikte, totdat hij in 2013 tijdens een interview met Oprah Winfrey toegaf wel schuldig te zijn. In 2018 ging hij akkoord met een boete van 4,5 miljoen euro die hem door de Amerikaanse regering werd opgelegd, terwijl hij in eerste instantie voor de rechter werd gesleept voor een schadeclaim ter waarde van ruim 89 miljoen euro.