Mollema: ’Er gaan renners afhaken’

„Er gaan zeker mensen een slechte dag hebben en uitvallen. En zéker met dit zwaartepunt op het einde”, zei Mollema in aanloop naar de dertiende etappe. De rit eindigt op 2245 meter hoogte in Ceresole Reale.

Donderdag had Mollema het zwaar bij het voorproefje met een aantal minder zware beklimmingen. „Ik ben blij dat de eerste bergrit goed is verlopen qua tijdschade”, aldus Mollema, die zich bergop naar eigen zeggen „nog niet supergoed voelde.” „Hopelijk gaat het de komende ritten wat beter bergop. Dit zijn wat langere beklimmingen en ik denk dat die mij wat beter liggen, met de rit van gisteren in de benen”, aldus Mollema die als de nummer zes van het algemeen klassement aan de start van de dertiende etappe zal verschijnen.