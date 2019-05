Winnende De Vries koel ondanks fileleed

De Vries verzekerde zich op donderdag van pole position en reed een dag later soeverein naar de overwinning. Zijn leidende positie raakte hij geen moment kwijt. Dat de race een half uur werd stilgelegd, bracht de Nederlander ook niet van de wijs.

Fileprobleem tijdens de Formule 2-race in Monaco.

Halverwege de Grand Prix eiste Mick Schumacher namelijk een negatieve hoofdrol op. De Duitser had op het nauwe stratencircuit, na een matige start, wonderwel een paar mooie passeeracties in huis. Bij de Rascasse-bocht tikte hij Tatiana Calderon echter aan en zorgde de zoon van Michael Schumacher voor een lange ‘file’, die leidde tot een rode vlag.

Die situatie had voor Schumacher nog positieve gevolgen kunnen hebben. Hij had al een pitstop achter de rug en hoefde vervolgens dus niet meer naar binnen. De wedstrijdleiding bestrafte hem vervolgens alsnog met een drive-through penalty.

De Vries had zo’n voorsprong opgebouwd dat hij ook na zijn pitstop aan de leiding reed. Een safety car-situatie aan het einde van de race deed hem eveneens geen pijn. Het is zijn tweede zege op rij, na de gewonnen sprintrace van twee weken geleden in Barcelona. De Vries klimt naar de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 92 punten. Leider Nicholas Latifi, die in de hoofdrace in Monaco geen punten verzamelde, heeft er 93.

