Jumbo-Visma roept Clement op het matje

De oud-renner van het team is sinds dit jaar verbonden aan Jumbo-Visma op het gebied van marketing en hospitality. Clement plaatste deze week in het NOS Sportforum vraagtekens achter de opmars van de Sloveense kopman Roglic van Jumbo-Visma. „Primoz transformeert in vijf jaar tijd van skispringer tot groterondewinnaar. Als deze jongen bij een ploeg als UAE-Emirates, Katusha of Astana had gereden, hadden we met zijn allen een heel ander idee erbij gehad”, vertelde Clement.

Teammanager Richard Plugge is ’not-amused’ met deze uitspraken. Hij zal spoedig met Clement om de tafel gaan zitten. „Stef weet als geen ander hoe streng ons beleid is en hoe wij onze renners monitoren. Hij weet hoe wij vanaf 2016 nauwgezet met Roglic werken. We betreuren het dat hij daar niks over vertelt, omdat hij juist die situatie intern goed kent”, aldus Plugge.