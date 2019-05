Bertens en Haase snel in actie in Parijs

De organisatie maakte bekend dat de partijen in de onderste helft van zowel het vrouwen- als mannentoernooi als eerst worden gespeeld. Op maandag en dinsdag zijn de bovenste helften van de schema’s aan de beurt.

Bertens arriveerde donderdag op Roland Garros en werkte in de middag in een van de stadions haar eerste training af. In de openingsronde neemt Bertens het op tegen de Française Pauline Parmentier. Haase werd donderdag bij de loting gekoppeld aan de Duitser Philipp Kohlschreiber.

Ook titelhouder en elfvoudig kampioen Rafael Nadal treedt op zondag of maandag voor het eerst aan. Simona Halep, de titelverdedigster bij de vrouwen, zit in de bovenste helft en hoeft zondag sowieso nog niet te spelen.

