Dumoulin en Kelderman doen toch mee aan NK

Beide wielrenners gebruiken de wedstrijd in Ede als voorbereiding op de Tour de France.

Dumoulin moest vorige week de Giro d’Italia na een val al snel verlaten. De Ronde van Italië gold voor de Limburger als hoofddoel dit seizoen, maar nu verlegt hij de aandacht volledig naar de Tour.

Kelderman, ploeggenoot bij Team Sunweb, liep bij een val in de Ronde van Catalonië een sleutelbeenbreuk en een breuk in zijn nekwervel op. Daardoor moest hij de Giro overslaan. Bij veel toppers paste het NK niet in het schema in aanloop naar de Tour.