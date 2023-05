Ook Engelse pers benieuwd naar toekomstplannen van ’zwijgende’ Tottenham Hotspur-kandidaat Arne Slot

Want eigenlijk had Slot niet zo veel te vertellen, maar stiekem vertelde hij daarmee misschien juist veel. Hij streepte handenvol vragen af met dezelfde antwoorden. Dat dit niet het moment is om over zijn toekomst te praten en dat het moet gaan over duel tegen FC Emmen komende zondag. „Feitelijk sta ik nog twee jaar onder contract”, aldus Slot.

Maar ondertussen wacht de aanhang van Feyenoord in spanning af wat de toekomst brengt. Dat Slot besluit niets los te laten, suggereert dat hij alles wat betreft zijn eigen toekomst openhoudt. „Dat ik hier zo min mogelijk over zeg, heeft ook te maken met de manier waarop mijn vertrek bij AZ destijds in verschillende media is weergegeven”, aldus Slot, die tegelijkertijd zal beseffen dat de vragen hem boven het hoofd blijven hangen zolang hij zelf geen duidelijkheid denkt te kunnen geven.

’Kampioen zijn zo’n mooi gevoel’

De coach noemde het behalen van de titel ’één van de mooiste herinneringen uit mijn leven’. „Als ik nog iets mooiers ga meemaken dan dit sportief gezien, dan moet het wel heel erg mooi worden”, aldus Slot. „Het gevoel dat je landskampioen bent geworden, dat is zo’n mooi gevoel. Dat besefte ik toen ik dinsdagmorgen na alle festiviteiten opstond.”

De coach zat vrijdagochtend om tafel met zijn spits Santiago Gimenez om hem alvast vrijaf te geven, gezien de overvolle speelkalender voor de Mexicaans international. „Maar hij speelt ontzettend graag beide duels nog”, aldus de coach. „Met de consequentie dat hij maar acht tot tien dagen vakantie zal hebben. Al haalt hij met Mexico de finale van de Gold Cup, dan is dat uit m’n hoofd een week voor het duel om de Johan Cruijff Schaal. Maar ik vond wel dat ik het hem moest aanbieden. Dat hij ook graag topscorer zal willen worden? Ik denk ook dat daar een stukje motivatie in zit richting het einde, ja.”

Geen probleem voor de beeldvorming

De selectie vertrekt na het duel bij FC Emmen voor een korte vakantie richting Ibiza. „Die vraag hebben ze me niet durven stellen voordat we kampioen werden, dus dat is goed”, aldus Slot lachend. „Ik denk dat Vitesse (tegenstander volgende week, red.) volledig veilig is wat de degradatiestrijd betreft. Dat betekent dat het ook voor de beeldvorming geen probleem is. Dat wil overigens niet zeggen dat ze dan niet tot een goede prestatie in staat zijn. Als je international bent, is het geen overbodige dat je deze extra vrije dagen nu even kunt pakken. Ze verdienen het ook om dit met elkaar te vieren. Al wil ik tegen Emmen al zien dat wij ook als een waardig kampioen zullen spelen.”