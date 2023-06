Premium Het beste van De Telegraaf

Doelman trainde als enige Spartaan niet op penalty’s Penaltyheld Olij vooral blij met teamgenoten die raak schoten: ’Petje af’

ROTTERDAM - Met een rits aan katachtige reflexen en twee gekeerde strafschoppen in de gewonnen penaltythriller met FC Utrecht, was Nick Olij de grote uitblinker van Sparta. Maar de held van Spangen wilde op het Kasteel vooral niet de held uithangen: ,,Een strafschop nemen onder zoveel druk, dát is pas knap.”