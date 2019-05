Kyrgios meldt zich af voor Roland Garros

De Australiër, als de nummer 36 van de wereldranglijst niet geplaatst, zou in de eerste ronde aantreden tegen de Brit Cameron Norrie. Een reden voor de afmelding is nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar deed Kyrgios ook niet mee aan Roland Garros en in 2017 haalde hij de tweede ronde. Daarin verloor hij van Kevin Anderson.

In aanloop naar Roland Garros zei Kyrgios op social media al dat hij Roland Garros maar niets vindt als je het vergelijkt met Wimbledon, waar hij aanwezig was voor verplichtingen. Op het eerste grandslamtoernooi van het jaar, de Australian Open, was Kyrgios al na één partij klaar.