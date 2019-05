Van der Gaag volgt Reiziger definitief op bij Jong Ajax

Telesport meldde donderdagavond laat al dat de voormalig coach van Excelsior en NAC Breda kandidaat was om op De Toekomst aan de slag te gaan. De aanstelling van Van der Gaag is nu dus definitief.

Brug naar het eerste

„Werken met de grootste talenten van het land is een fantastische uitdaging. Ajax is een absolute topclub, de prestaties van afgelopen jaar hebben dat alleen maar versterkt”, aldus de in Portugal woonachtige Van der Gaag. „Hier in Portugal is dat ook niemand ontgaan. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan, om samen met de spelers een brug te slaan naar het eerste elftal en natuurlijk mooie prestaties neer te zetten in de Keuken Kampioen Divisie.”

Van der Gaag stapte half maart op bij NAC omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de slechte resultaten. Daarvoor was hij succesvol bij FC Eindhoven en Excelsior. Hij begon zijn trainersloopbaan bij Maritimo Funchal uit Portugal.

Marc Overmars, de directeur voetbalzaken bij Ajax, is blij met het aantrekken van Van der Gaag. „Bij ons beloftenelftal is de overgang van spelers van de bovenbouw naar Jong Ajax van belang”, aldus Overmars. „Van daaruit moet de gang naar de A-selectie op een goede manier verlopen. In dat proces gaat Mitchell een belangrijke rol spelen, zoals wij dat verwachten van de trainer van Jong Ajax. Daarin zien wij hem als de juiste persoon.”