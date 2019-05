PSV en Behich na een seizoen al uit elkaar

De Australische linksback kwam vorige zomer in het kielzog van de nieuwe trainer Mark van Bommel na het WK naar Eindhoven, maar slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren. De nu 28-jarige Behich kwam maar vier competitiewedstrijden in actie voor de Eindhovenaren, en verkast naasr het Turkse Istanbul Basaksehir.

Als de opgenomen, haalbare prestatiebonussen ’vallen’, speelt PSV ongeveer quitte. De club betaalde vorig jaar zo’n anderhalf miljoen euro voor de Australiër aan diens toenmalige club Bursaspor.

Saillant detail is dat Basaksehir, dat als tweede eindigde in de Turkse competitie, een van de mogelijke tegenstanders van PSV is in de voorronde van de Champions League.