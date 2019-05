Club Brugge haalt succestrainer weg uit Genk

„Het was geen makkelijke beslissing”, zegt Clement. De oud-international van België speelde tien jaar voor Club Brugge en was er ook assistent-trainer. „Het is nu tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach.”

Aan het eind van het seizoen besloot Club Brugge niet verder te gaan met Ivan Leko als coach. Leko was sinds 2017 trainer in Brugge en werd direct kampioen van België. Afgelopen seizoen eindigde Club, waar Ruud Vormer, Stefano Denswil en Arnaut Danjuma Groeneveld spelen, op de tweede plaats.