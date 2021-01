Antoinette de Jong prolongeert EK-titel

De Jong reed met 6.57,72 de derde tijd. Dat was ruim voldoende om Schouten, tweede in 6.55,38, in het klassement onder zich te houden. De 28-jarige EK-debutante hield wel de tweede plaats vast in de eindrangschikking.

De Tsjechische oudgediende Martina Sablikova kon door een gebrek aan wedstrijdritme geen hoofdrol vervullen in de strijd om de titel. De vijfvoudig kampioene eindigde in haar zestiende Europese allroundkampioenschap nog wel op het podium. Dankzij een sterke race op de 5000 meter, eerste in 6.53,22, klom ze van de vijfde naar de derde plek in het eindklassement.

Beune

De 21-jarige Joy Beune, vijfde op de 5000 meter in 7.06,79, belandde bij haar EK-debuut op de vijfde plaats in de eindstand.

De Jong hoefde in Thialf niet af te rekenen met haar vertrouwde rivale Ireen Wüst. De vijfvoudig Europees allroundkampioen wist zich eind vorige maand niet te kwalificeren voor het toernooi.

Verwachte aanvalt blijft uit

De Jong debuteerde op het EK allround in 2013 met de vijfde plek. Daarna pakte ze twee keer brons. In 2019 veroverde de 25-jarige Friezin in Collalbo haar eerste Europese titel. Dat deed ze in Italië wel met wat meer overmacht dan in Heerenveen. Bij haar eerste triomf won De Jong drie afstanden. Op de 5000 meter eindigde ze in Collalbo als tweede.

In Thialf sloeg De Jong zondag op de 1500 meter haar grootste slag. Ze was met haar winnende tijd (1.54,83) ruim 2 seconden sneller dan Schouten (achtste in 1.57,00) en kon daardoor met een flinke marge van 9,87 seconden op haar naaste belager aan haar slotrit beginnen.

De verwachte aanval van Schouten, Nederlands kampioene op de 3000 en 5000 meter, bleef uit. De Jong nam verrassend het initiatief en moest pas in de eindfase voorrang verlenen aan de marathonspecialiste, die na drie afstanden de kracht en de energie miste om nog vol voor de Europese titel te gaan. Het zilver bleek voor Schouten het hoogst haalbare.