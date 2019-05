Zakarin wint zware bergetappe, Mollema vijfde

Bauke Mollema Ⓒ AFP

CERESOLE REALE - De dertiende etappe van de Giro d’Italia is vrijdagmiddag gewonnen door Ilnur Zakarin. De Rus van Katusha was in de rit over een kleine 200 kilometer de snelste en kwam solo aan voor Mikel Nieve. Jan Polanc behield de roze trui.