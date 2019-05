Mollema verbaasd: ’Ze lieten me zo wegrijden’

„Het was niet gepland”, zei de renner van Trek-Segafredo tegenover Eurosport na zijn vroege ontsnapping in de wedstrijd. „We wilden wel mannetjes mee hebben, maar het was niet de bedoeling dat ik dat zou zijn”, lachte Mollema tijdens het uitfietsen.

„Maar ik zette aan en we reden meteen weg. Ik heb de hele dag een goed tempo gereden en heb me nooit hoeven opblazen. We hebben eigenlijk weinig energie hoeven verspillen.” Mollema maakte op de slotklim nog deel uit van de kopgroep van vier, maar had net niet genoeg over om mee te strijden voor de ritzege. Wel staat hij nu op een knappe vierde plaats in het algemeen klassement.

Limiet

„Ilnur Zakarin was zo sterk op de laatste klim, toen zat ik echt aan mijn limiet en moest ik mijn eigen tempo rijden. Jammer dat ik uiteindelijk nog zoveel op hem verloren heb”, zei de Groninger. „Maar uiteindelijk is het perfect dat ik met weinig extra inspanning zo voorop heb kunnen rijden. Morgen hebben we weer een hele explosieve rit, dat gaat een pittige etappe worden.