Nieuwe Duitser VVV: ’Ajax als extreem voorbeeld’

Die komt over van 1. FC Magdeburg, waar hij de afgelopen twee seizoenen actief was. De 25-jarige Schäfer tekent voor twee seizoenen in Limburg, met een optie voor een derde seizoen.

Voor de Duitser wordt het zijn eerste club in het buitenland. Hij werd opgeleid bij 1. FC Köln en speelde daarna bij 1. FC Saarbrücken. Na een seizoen FSV Frankfurt in de derde Bundesliga kwam hij terecht bij Magdeburg.

„In het Duitse voetbal ligt de nadruk op strijd. In Nederland zie je toch meer verzorgd voetbal, met de prestaties van Ajax als extreem voorbeeld. Ik denk wel dat het Nederlands voetbal beter bij me past”, aldus Schäfer. „Ik kijk vol verwachting uit naar mijn tijd bij VVV. Afgelopen seizoen keurig twaalfde en ik hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan een nieuw stapje omhoog.”