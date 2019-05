Wijnaldum draait in Marbella warm voor Champions League-finale

„Normaal gesproken zit je in het ritme van trainen en wedstrijden spelen. Maar nu spelen we drie weken geen wedstrijd, waardoor we na een paar dagen vrij weer het ritme moeten vinden”, zei de middenvelder van Liverpool. De Engelse ploeg werkt in Andalusië in alle rust toe naar de finale van de Champions League, volgend weekend in Madrid.

Omstandigheden

Trainer Jürgen Klopp besloot dat te doen in een zonnig oord. „De omstandigheden kunnen lastig zijn, maar we raken wel gewend aan het weer. In Madrid zal het weer ongeveer hetzelfde zijn, dus het is goed om zo’n kamp te hebben. Iedereen traint hard om te laten zien dat hij moet spelen, maar we trainen ook om beter te worden als team.”

Over acht dagen is Tottenham Hotspur de tegenstander. „Als je kijkt naar de wedstrijden die we tegen elkaar gespeeld hebben, dan waren die erg zwaar, vooral de tweede”, aldus de 28-jarige international. „We hebben vaker tegen de Spurs gespeeld en het is altijd lastig.” Beide competitiewedstrijden eindigden in 2-1 voor Liverpool.

De finale van de Champions League is op 1 juni in Wanda Metropolitano, het stadion van Atletico Madrid.